東正金融（2718）公布，注意到近日有關公司的負面新聞，經與中國銀保監會上海監管局溝通後，澄清，公司是經由銀保監批准設立的汽車金融公司，是為汽車購買者及銷售者提供汽車金融服務的非銀金融機構；及公司的汽車金融公司牌照不會受到影響，公司的持續經營與業務均不會受到實質性影響。

東正金融今早曾挫最多15.9%，低見0.37元，現跌幅收窄至4.54%，報0.42元。

上海證券報早前引述業內人士指，上海銀保監局近期查處一宗汽車金融公司控股股東以不正當手段取得行政許可、違規開展關聯交易的案件。據悉，該局已向行政相對人送達了擬撤銷涉及控股股東相關行政許可的告知書，這在上海銀保監局成立至今尚屬首次。而該報亦寫「記者了解到，上述公司為上海東正汽車金融股份有限公司（下稱「東正金融」）」、「正通汽車持有東正金融71.04%的股份。正通汽車也為港股上市公司（1728）」。

正通汽車現報0.75元，跌5%。

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