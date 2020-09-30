中廣核新能源獲潛在要約人告知不會進一步私有化 股價午後插水25%
文章日期：2020年9月30日 13:19
中廣核新能源（1811）股價午後插水，最多跌25.56%，低見0.99元，成交額6456萬元。
中廣核新能源中午公布，董事會獲潛在要約人告知其已決定不會進一步進行可能私有化。
集團於今年3月公布，董事會接獲公司間接控股股東中國廣核集團通知，表示其現時正考慮一項利用其全資附屬公司中國廣核能源國際控股(潛在要約人)以協議安排的方式將公司私有化的建議，有關行動可能會導致公司除牌。
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