恒指高開後最多升505點，高見23780點回順，半日收報23549點，升273點或1.18%；國指升1.67%。大市半日成交522億元。

科技股做好，阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）升3%；內房股反彈，中國恒大（3333）升一成半，碧桂園（2007）升4%。汽車、重機械、食品服飾消費、生物科技股等做好。環保新能源股持續有追捧，比亞迪股份（1211）升一成，信義光能（0968）升3%。燃氣股低位蠢蠢欲動，新奧（2688）、中燃氣（0384）升逾3%。中燃氣業績有望改善，可以留意。

中燃截至3月底止全年業績，受到疫情打擊，增速放緩，全年總收入按年增長不足1%，毛利升兩成，純利增長一成多。今年度上半年業績到9月底止仍然受到疫情影響，但券商中金預計，隨着6、7月份售氣量增速加快，全個財年將有望達到增長15%指引。該行同時看好中燃氣的LNG業務，相對低成本有助公司毛利，特別採暖季來臨。

股價方面，中燃月初跌至21元喘定，走勢有轉穩跡象，短線反彈料嘗試突破50天線約22.5元，甚至再向上試24元水平。入市倘低收21.5元可先行離場。

劉思明

投資版副主編