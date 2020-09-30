內地媒體報道，為了加緊生產iPhone 12，代工廠商富士康已經取消國慶假期，要求工人加班加點，確保生產線每天24小時運轉。惟富士康回應指，取消假期為不實消息。

此前有內媒報道指，為了加緊生產，富士康推動多項生產的措施，包括鄭州工廠每天24小時運營，讓員工工作更長時間等。另有消息指，富士康已經取消了工人之前已經安排好的假期，並要求他們加班數小時。同時，富士康亦取消員工中秋節和國慶節的假期計劃，以便組裝更多的新手機。

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