匯豐保險與香港大學秀圃老年研究中心，以及婦女基金會在7月至8月進行在職認知障礙症照顧者研究，結果顯示在職照顧者中有73.7%表示承受著高風險的照顧壓力，46.2%有抑鬱症狀，以及38.6%面對家庭衝突。大多數在職認知障礙症照顧者在多方面均承受著高風險，有51.5%受訪者表示面臨至少兩種上述的風險，而27.5%更在上述三方面均承受著高風險。

在職照顧者亦面臨沉重的財務負擔，53%的認知障礙症患者現時依靠家人的經濟支持，46.8%及40.9%分別依靠長者生活津貼及儲蓄過活，只有15.8%有購買保險。有35.7%的在職照顧者表示，每周護理認知障礙症患者的時間長達至少20小時，相當於全職工作的一半工時。

匯豐延期年金設有「認知障礙保障」附加保障，可提供額外100%基本計劃的每月保證年金金額，以及美國頂尖醫院的專家為客戶提供治療建議。匯豐保險香港行政總裁文德華表示目前有10%至15%的延期年金保單有購買該附加保障，比例不算太高，認為市民對認知障礙保障的認知不足，需要加強公眾認知。除在收入保障外，醫療保險可提供長期照顧所需的保障。

記者：歐陽偉昉