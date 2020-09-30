力寶（0226）、香港華人（0655）公布，香港華人旗下以3.22億澳門元(約3.12億港元)出售澳門華人銀行20%股權。午後復牌。

香港華人將錄得非經常性收益約1.35億元，而力寶以股權比例計，將錄得約1億元收益。香港華人為力寶擁有73.95%權益之附屬公司。

所得款項淨額擬由香港華人集團用於投資及作營運資金用途。

買方均為澳門商人，而買方A(黃嘉豪)為澳門華人銀行之現有股東。另外的買家為何漢剛、林家偉。黃嘉豪將買入3%股份、何漢剛買入9%，林家偉買入8%。

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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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