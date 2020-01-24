內地媒體《集微網》引述消息報道，繼iPad Air 4上導入側邊指紋識別方案後，蘋果在明年上半年發布的iPhone SE Plus或iPhone 12s或將取消Face ID的設計，改用由其自主研發的側邊指紋識別方案。

據報，側邊指紋方案在硬件上與傳統的電容式指紋辨識基本沒有差別，兩者最大的區別在於算法上。由於側邊指紋模塊是呈長條型，只有部分區域能夠進行訊息採集，因此算法需要可以只通過部分訊息來完成指紋識別。

對於蘋果公司作出的設計變更，有業內人士認爲，主要是爲了進一步降低產品成本，增強iPhone的盈利能力。業內人士指，側邊指紋識別的物料成本最少較Face ID少5美元，與屏下指紋相比，成本上亦有優勢。

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