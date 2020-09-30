天星銀行今宣布與保誠合作，為著重健康的「Pulse by Prudential」健康應用程式用戶提供「財富與健康」 開戶優惠。

該行指，由即日起至今年10月23日，「Pulse」用戶在開立天星銀行戶口前，只需於Pulse應用程式先登記有關優惠，再以同一手機號碼於該行手機應用程式註冊，並成功開立銀行戶口，除了首2萬元活期存款可獲3.6厘年利率外 ，更可額外獲150元現金回贈。

該行又指，如合資格客戶於今年9月30日或之前開立戶口，現金獎賞將於10月31日或之前發放予該戶口；如合資格客戶於9月30日之後開立戶口，現金獎賞將於11月30日或之前發放予該戶口。

天星銀行替任行政總裁姚文松表示，是次合作是虛擬銀行及保險業合作的里程碑，期望讓Pulse用戶親身感受虛擬銀行突破傳統的開戶體驗，該行期待往後繼續共同探討更多合作的可能性，以金融科技提升銀行及保險服務的體驗，為客戶提升財富與健康的增價。

記者：溫藹紅

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