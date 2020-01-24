內地PMI分化 恒指半日升幅收窄至273點 恒大升14%帶動內房股
文章日期：2020年9月30日 12:15
內地公布的製造業PMI分化，國統局的勝預期，而財新則遜預期，兼且一升一跌，反映中小企與大企業之間的分別。恒指今早高開273點後，最多曾升505點，但半日收市升幅已大為收窄。
恒指半日升273點或1.18%，報23549點，成交金額522億元；國指升155點或1.67%，報9436點。恒生科技指數收報7086點，升1.57%。
藍籌46隻升，2隻下跌，2隻無升跌。潤地（1109）升5.92%，收報34.9元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌0.5%，收報29.85元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
阿里巴巴（9988）料阿里雲10年後終由虧轉盈，阿里巴巴半日升3.24%，收報274元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。
搜狗同意騰訊（0700）之私有化提議。騰訊收報513.5元，升1.58%。
日媒指中芯（0981）年初已加緊囤貨，聯同其他晶片製造商建零件共享倉庫。中芯收報18.2元，升2.82%。
新世界發展（0017）績前向好，半日收報37.95元，升2.99%、新創建集團（0659）收報5.98元，升2.9%。
基石藥業（2616）溢價43%配股予輝瑞，輝瑞持股9.9%，基石半日報10.44元，升12.25%。
平安好醫生（1833）折讓8.5%配股 籌78億元。平安好醫生收報99.4元，跌7.36%。
恒大（3333）戰略投資者願「債轉股」，涉逾千億人幣，另火速申請分拆物管上市。恒大收報18.92元，升14.67%。
恒大利好下，帶動其他內房亦向上，其中，綠城中國（3900）創52周高，見11.88元，收報11.84元，升2.25%；世茂房地產（0813）收報32.75元，升5.99%。
比亞迪股份（1211）創上市新高，見121.3元，收報119.4元，升10.35%；交行（3328）見52周低3.66元，收報3.75元，升2.46%。
港交所（0388）公布行政總裁李小加明年1月1日起轉任高級顧問，戴志堅出任代理CEO。港交所收報360.6元，升0.45%。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！
講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估
日期：2020年9月30日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
講者：龐寶林
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道
財新中國9月製造業PMI遜預期 企業家前景樂觀 就業指數重返50
港股ADR升131點 新世界業績 留意基石藥業、平醫、港交所