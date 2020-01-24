內地公布的製造業PMI分化，國統局的勝預期，而財新則遜預期，兼且一升一跌，反映中小企與大企業之間的分別。恒指今早高開273點後，最多曾升505點，但半日收市升幅已大為收窄。

恒指半日升273點或1.18%，報23549點，成交金額522億元；國指升155點或1.67%，報9436點。恒生科技指數收報7086點，升1.57%。

藍籌46隻升，2隻下跌，2隻無升跌。潤地（1109）升5.92%，收報34.9元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌0.5%，收報29.85元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

阿里巴巴（9988）料阿里雲10年後終由虧轉盈，阿里巴巴半日升3.24%，收報274元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。

搜狗同意騰訊（0700）之私有化提議。騰訊收報513.5元，升1.58%。

日媒指中芯（0981）年初已加緊囤貨，聯同其他晶片製造商建零件共享倉庫。中芯收報18.2元，升2.82%。

新世界發展（0017）績前向好，半日收報37.95元，升2.99%、新創建集團（0659）收報5.98元，升2.9%。

基石藥業（2616）溢價43%配股予輝瑞，輝瑞持股9.9%，基石半日報10.44元，升12.25%。

平安好醫生（1833）折讓8.5%配股 籌78億元。平安好醫生收報99.4元，跌7.36%。

恒大（3333）戰略投資者願「債轉股」，涉逾千億人幣，另火速申請分拆物管上市。恒大收報18.92元，升14.67%。

恒大利好下，帶動其他內房亦向上，其中，綠城中國（3900）創52周高，見11.88元，收報11.84元，升2.25%；世茂房地產（0813）收報32.75元，升5.99%。

比亞迪股份（1211）創上市新高，見121.3元，收報119.4元，升10.35%；交行（3328）見52周低3.66元，收報3.75元，升2.46%。

港交所（0388）公布行政總裁李小加明年1月1日起轉任高級顧問，戴志堅出任代理CEO。港交所收報360.6元，升0.45%。

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