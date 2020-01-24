內地三大指數高開高走。上證綜指甫開後，升幅持續擴大，曾高見3244點，最多升20點，半日收報3238點，升14點或0.45%，成交額1068億元(人民幣．下同)。

深證成指持續上升，重上13000點關口，曾高見13040點，最多升139點，半日收報13007點，升106點或0.82%，成交額1858億元。兩市成交額合共2926億元。

創業板指數曾升穿2600點關口，半日收報2593點，升30點或1.19%，成交額916億元。

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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

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