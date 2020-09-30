搜索引擎服務商搜狗表示，已同意被騰訊（0700）私有化，騰訊提出的私有化價格為每份搜狗美國存托股票(ADS)9美元現金，較搜狗ADS 7月24日收市價溢價約57%，也就是搜狗確認收到騰訊私有化提議前的最後一個交易日。

預計私有化交易將在第四季度完成，交易完成後，搜狗將成為騰訊的間接全資附屬公司。

搜狗是規模較大的百度的競爭對手，從間接控股股東搜狐公司分拆出來後，於2018年底在紐約交易所上市。搜狐公司表示，已同意通過子公司出售所有所持的搜狗A類和B類股票。

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日期：2020年9月30日(星期三)

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講者：龐寶林

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優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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