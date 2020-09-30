繼華為後，美國對中芯（0981）出手，要求美企向中芯國際出口產品必須取得批文。《日經》引述消息人士報道，為應對中美科技戰，中芯今年初已加緊囤貨，並與晶片製造商創立建零件共享倉庫。

報道指，中芯從美國，歐洲和日本供應商買的產品超過了今年的需求，採購的產品包括用於關鍵生產的機械及消耗性元件，以確保公司可正常運作。

此外，報道亦指，中芯跟其他中國晶片製造商建立零件分享系統，並設立了一個中央倉庫來儲存相關零件。

報道引述消息人士指，自今年年初以來，中芯一直處於高度戒備狀態，並急於為現有芯片生產機器購買許多後備零件，以防美國作出任何限制時，公司仍可確保業務能繼續運作。

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