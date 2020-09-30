阿里巴巴：料阿里雲10年後終由虧轉盈
文章日期：2020年9月30日 10:37
阿里巴巴（9988）舉行2020年全球投資者會議，首席財務官武衛在會上預料，在2021財年內，經營10年的阿里雲將扭虧為盈，智能物流網絡菜鳥亦有望錄得正經營現金流。
阿里巴巴數據顯示，在過去12個月，集團總收入按年增長34%至約5500億元人民幣(下同）；其中，新零售業務和直營業務增長率逾100%，總收入超1000億元。雲計算收入按年增長60%，菜鳥按年增長超50%。
阿里巴巴今早高開1.5%，最新升幅擴大至3.5%，暫報274.8元。
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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估
日期：2020年9月30日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
講者：龐寶林
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
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