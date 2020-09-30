華特迪士尼(Walt Disney)表示，計劃對其美國主題樂園部門裁減約2.8萬名員工，主要是受疫情影響，其渡假中心在來客人數有限的情況下仍艱難運作，加州迪士尼樂園也持續關閉。

迪士尼在聲明中表示，被裁員的員工當中約三分之二為兼職員工。

迪士尼在今年疫情開始擴散時，關閉全球的主題樂園。除了加州迪士尼樂園外，旗下其他樂園逐步重新開放，惟須要限制入園遊客人數。

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