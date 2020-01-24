財新中國9月份製造業採購經理指數報53，差過預期的53.1，亦低過8月份的53.1。生產與新訂單進一步明顯增長，受惠於出口反彈，新接業務量創2011年1月後最強增速，新增出口業務錄2017年8月後最快擴張率。

9月份原料價續升，推高經營成本，升幅較8月加劇，但產品售價升幅是3個月來低，僅輕微上調。許多企業反映，市場競爭加劇，限制廠商的加價能力。

廠商相信未來12個月產出將會增加，樂觀程度升至3個月來最高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情後製造業的修復不僅未現邊際減弱跡象，近兩月還加速。而就業指數亦結束8個月收縮，年內首次重上50。總體而言，疫情後供需向好，經濟加速恢復，海外需求大增，企業家對未來一年經濟前景樂觀。

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