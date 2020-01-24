國統局公佈9月份製造業採購經理指數(PMI)見6個月高，報51.5，高過預期的51.3，8月為51。9月非製造業商務活動指數從上月的55.2上升至55.9，亦高過預期的54.7；綜合產出指數從上月的54.5上升至55.1。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，經濟保持穩定復蘇，積極變化不斷增多。製造業PMI調查的21個行業中，有17個行業PMI位於臨界點以上，製造業景氣面較上月擴大。

趙慶河總結4個特點，第一，供需同步回升企業採購意願增強，市場活躍度有所提升，生產指數和新訂單指數為54.0%和52.8%，分別高於上月0.5和0.8個百分點。食品及酒飲料精製茶、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備等製造業生產指數和新訂單指數均位於55.0%以上，且均高於上月。

二是進出口指數升至臨界點以上。隨著穩外貿政策生效，加上國際市場需求局部回暖，製造業進出口進一步改善，本月新出口訂單指數和進口指數為50.8%和50.4%，分別高於上月1.7和1.4個百分點，今年以來首次升至榮枯線以上。

三是部分重點行業景氣回升加快。高技術製造業和裝備製造業PMI為54.5%和53.0%，分別高於上月1.7和0.3個百分點，產業升級步伐加快，新動能帶動作用有所增強。另外，隨著國慶、中秋雙節臨近，假日消費效應有所顯現，消費品行業PMI升至52.1%，高於上月1.7個百分點，其中新訂單指數為53.7%，比上月上升2.9個百分點，表明相關企業產品訂貨量增長加快。

四是小型企業PMI重返榮枯線以上。大、中、小型企業PMI分別為52.5%，50.7%和50.1%，其中小型企業6月份以來首次升至榮枯線以上，景氣回升既有製造業傳統生產旺季到來的利好，也得益於一系列針對小微企業的紓困幫扶政策。

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