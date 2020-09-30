華住集團（1179）早前兩度遭美國沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)狙擊，指華住在酒店組合的所有權方面撒謊，以製造虛假財務資料。華住今日再發澄清通告，指與博力達思研究於本月22日刊發的首份報告類似，該補充報告沒有依據，它包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業務和運營的誤導性結論。

華住表示，鑒於公司已對於博力達思研究的指控作出兩次回應，因此，除非適用法律或上市規則要求，否則公司可能不會對博力達思研究未來的指控作出回應，而市場不應將此解讀為承認未來的任何指控屬實。

公司重申，致力於保持最高標準的公司治理，並按照美國證券交易委員會、納斯達克及聯交所的適用規則和條例項下的透明和及時的披露。

博力達思研究隔晚最新發表報告，指其實地調查確認機構調查的14間酒店樣本中，完全顯示現場經營許可證與點評網酒店鏈接圖像相符。機構統計1258間在華住子公司註冊的酒店，以及694間由未披露的現任華住員工和其他未披露關聯方擁有和經營的酒店，指出華住的回應簡單地駁斥點評網數據集的過時和不準確；指華住未能解釋現有華住董事擁有並經營所謂獨立的華住特許經營酒店、並被列為認可建築承包商的股東記錄；又指出，華柱的回應簡單地將現任員工視為無關聯方。

機構稱，不理解華住如何能否認這些明顯的與現任華住董事存在的關係；又認為華住給一份不完整的相關合併經營實體清單，由此騙華住的審計師德勤，而德勤的審計工作未能簡單核實華住酒店組合的所有權，又鼓勵任命一間獨立的審計師，簡單地確認究竟是誰擁有並經營華住旗下的酒店。

華住集團現報337.4元，下跌0.94%。

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