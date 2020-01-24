恒指今早高開273點或1.18%，報23548點，成交金額26億元；國指今早高開133點或1.45%，報9415點。恒生科技指數開市報7017點，升0.57%。

藍籌42隻升，4隻下跌，4隻無升跌。新世界發展（0017）升5.02%，報38.7元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1%，報99元，是跌幅最大的藍籌，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。騰訊（0700）升1.38%，報512.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻32點。

多間公司公布業績，績前表現如下，新世界發展（0017）開市報38.7元，升5.02%、新創建集團（0659）開市報5.92元，升1.89%。

基石藥業（2616）溢價43%配股予輝瑞，輝瑞持股9.9%。基石藥業開市報12.98元，升39.57%。曾升最多39.57%，是創上市以來最大升幅，高見12.98元，是2019年10月2日13.02元後最高。

平安好醫生（1833）折讓8.5%配股 籌78億元。開市報101元，跌5.87%。

恒大（3333）戰略投資者願「債轉股」，涉逾千億人幣，另火速申請分拆物管上市，去年純利逾11億。開市報17.88元，升8.36%。

港交所（0388）公布行政總裁李小加明年1月1日起轉任高級顧問，戴志堅出任代理CEO。開市報360元，升0.28%。

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