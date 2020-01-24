美股下跌，港股ADR升131點或0.56%，報23406點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.5%，折合報508.02元；匯控（0005）升0.24%，折合報30.07元；建行（0939）升0.24%，折合報5.02元。

美股期貨升0.15%至0.17%。日股現跌0.28%，澳股現跌1.34%。

假期前，北水續休。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括高銀金融（0530）、新世界發展（0017）、新創建集團（0659）

基石藥業（2616）溢價43%配股予輝瑞，輝瑞持股9.9%。

平安好醫生（1833）折讓8.5%配股，籌78億元。

恒大（3333）戰略投資者願「債轉股」，涉逾千億人幣，另火速申請分拆物管上市，去年純利逾11億。

港交所（0388）公布行政總裁李小加明年1月1日起轉任高級顧問，戴志堅出任代理CEO。

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日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

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方式：以視像會議軟件Zoom進行

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報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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