港股ADR升131點 新世界業績 留意基石藥業、平醫、港交所
文章日期：2020年9月30日 09:01
美股下跌，港股ADR升131點或0.56%，報23406點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.5%，折合報508.02元；匯控（0005）升0.24%，折合報30.07元；建行（0939）升0.24%，折合報5.02元。
美股期貨升0.15%至0.17%。日股現跌0.28%，澳股現跌1.34%。
假期前，北水續休。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括高銀金融（0530）、新世界發展（0017）、新創建集團（0659）
基石藥業（2616）溢價43%配股予輝瑞，輝瑞持股9.9%。
平安好醫生（1833）折讓8.5%配股，籌78億元。
恒大（3333）戰略投資者願「債轉股」，涉逾千億人幣，另火速申請分拆物管上市，去年純利逾11億。
港交所（0388）公布行政總裁李小加明年1月1日起轉任高級顧問，戴志堅出任代理CEO。
「提早退休財務自由計劃」網上課程系列
經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！
講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估
日期：2020年9月30日(星期三)
時間：晚上7:00至8:00 (HKT)
講者：龐寶林
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm
其他報道