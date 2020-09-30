基石藥業（2616）公布，與Pfizer Corporation(輝瑞)訂立股份認購協議，輝瑞以13.37元認購股份，作價較上日溢價43.76%，新股佔經發行股本約9.9%，所得款項約15.5億元，將用於為合作協議項下的開發活動提供資金。

同日，公司與輝瑞訂立合作協議，集團已同意授予Pfizer Investment獨家許可，以在中國商業化CS1001（公司的一種抗PD-L1單克隆抗體）；各方已同意合作開發及商業化合作地區內的額外資產；及同意共同收購或授權授權資產，並開發及商業化合作地區內的該等授權資產。

目前，CS1001正在進行多項臨床研究，除了一項美國橋接性I期研究外，在中國，CS1001正針對多個癌種開展一項多臂Ib期臨床研究，一項針對淋巴瘤的II期註冊臨床研究，以及四項分別在三、四期非小細胞肺癌、胃癌和食管癌的III期註冊臨床研究。

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日期：2020年9月30日(星期三)

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講者：龐寶林

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