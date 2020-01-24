疫情受感染人數上升，數據顯示紐約市的陽性檢測率幾個月來首次超過3%，加上市場正權衡美國財政刺激計劃能否通過，美股三大指數終止3連升。道指低開23點後，曾升21點，低位跌245點。

道瓊斯工業平均指數收跌131點，跌幅0.48%，報27452點。標普500指數收跌16點，跌幅0.49%，報3335點。納斯達克綜合指數收跌32點，或0.3%，報11085點。

旅行者集團跌2.52%，報107.44美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低18點，而NIKE升1.63%，報126.35元，貢獻道指13點。

科技股方面，蘋果收市報114.09元，跌0.75%，谷歌母公司Alphabet收市報1466.02元，升0.5%，亞馬遜收市報3144.88元，跌0.91%，Facebook收市報261.79元，升1.93%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.53%，報361點。德國DAX指數收跌0.36%，報12825點；法國CAC 40指數跌0.24%，報4832點；英國富時100指數收跌0.52%，報5897點。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

金管局沽76億港元