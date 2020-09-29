中國恒大（3333）就分拆旗下恒大物業集團（下稱恒大物管）在港上市火速遞交申請，據初步招股文件顯示，恒大物管現時在內地逾280個城市，擁有約2.54億平方米總在管面積，簽約面積則為5.133億平方米，服務近200萬個家庭。截至6月底止，恒大物管上半年的收入達45.64億元人民幣，淨利潤則為11.48億元人民幣。當中，物業管理服務收入佔比達61.9%，達28.24億元人民幣。其次為業主增值及社區增值服務，佔比分別達27%及11.1%。

恒大物業的物管業務之在管項目中，與恒大集團相關的項目的收入佔比高達99.5%，佔逾28.1億元人民幣。今年度上半年其手持現金7.36億元人民幣，按年略增2.88%；資產負債比率則為0.9%。其指出，是次上市集資，主要用於進行戰略收購及投資；開發增值服務；升級信息系統及設備；招聘及培養人才：及作為營運資金及其他一般企業用途。未來的派息率料不少於當年的淨利潤的25%，但不能保證具體分派金額。

該集團又指，截至6月30日以來已訂立46份新物業管理協議，總簽約面積為1340萬平方米。當中有兩份協議為第三方開發商所開發總簽約面積50萬平方米的兩個項目，提供物業管理服務。截至最後實際可行日期，總簽約面積為5.27億平方米，在管面積為2.69億平方米。集團已訂立協議收購五家區域物業管理公司，總在管面積為772萬平方米。