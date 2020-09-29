由於新型疫情期間全球經濟環境惡化，今年上半年香港銀行業的盈利有所減少。金管局發表報告指，期內零售銀行整體稅前經營溢利按年下跌20%，主要因為淨利息收入減少及貸款減值撥備增加，超出非利息收入的輕微增長，因此資產回報率於上半年下降至近期新低的0.95%，2019年同期則為1.27%。

報告指，今年上半年零售銀行的淨息差，按年收窄26個基點至1.37%，部分原因是香港銀行同業拆息（HIBOR）在第二季顯著下跌，其中3個月HIBOR大跌115個基點（100個基點等於1厘），至今年6月底的0.78厘，導致銀行以HIBOR為基準資產的息差受壓，而綜合利率的走勢亦大致相同，已明顯跌至6月底的0.71%，反映銀行同業間借貸成本下降及部分主要零售銀行調低定期存款利率。

金管局稱，由於低利率環境很可能會持續，銀行的淨息差或繼續受壓，將對銀行的盈利前景帶來更大挑戰，同時鑑於多種因素包括疫情反覆，及中美緊張關係升溫等，都可能令香港經濟進一步下滑，資產質素下降亦會拖累銀行的盈利。不過當局指，香港銀行業的資本額仍然穩健，並遠高於最低國際標準，本地註冊認可機構的綜合總資本比率在今年6月底，大致維持在與半年前相近的20.7%，一級資本比率小幅上升至18.7%，其中16.6%為普通股權一級(CET1)資本。