投委會推出教育及宣傳活動，向市民提供財務管理貼士，提醒他們在當前別具挑戰的經濟環境下，必須留意自己的財務狀況。新型肺炎疫情為全球的經濟及社會造成重大影響，令企業和個人承受財務壓力。為讓市民注視目前環境所帶來的財務風險，投委會推出專題網頁，透過網上理財教育資源和工具，為個人及家庭提供財務管理的支援和指引。

投委會主席黃嘉純指出，隨著越來越多香港人面臨失業、減薪和債務問題，投委會適時推出宣傳活動，旨在鼓勵公眾仔細檢視自己的財政狀況，尤其關注組成財務健康的六大關鍵範疇，包括儲蓄、債務、投資和保險；長遠而言，亦要確保退休和遺產安排井然有序。

投委會去年底進行香港金融理財知識和能力研究，顯示香港人在以上6個範疇的財務狀況，以及需要改善的地方。研究在新型肺炎疫情前進行，發現受訪者中有16%沒有儲蓄，22%表示如果失去家庭主要收入來源，將無法維持3個月以上的生活費用。

記者：歐陽偉昉

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