港交所（0388）今日發公告，指集團行政總裁李小加將提前於今年年底退任。李小加今日表示，要從港交所這一獨特崗位退任，「恐怕永遠也找不到一個最完美的時機」，但以集團目前穩健的業務發展和實力，覺得是時候交棒。

李小加於港交所公告中表示，擔任港交所行政總裁，為其職業生涯最自豪、最難忘的一頁。他續指，很榮幸能與一群傑出同事披荊斬棘、開疆拓土，幫助港交所業務走在全球金融市場的最前沿，連接中國與世界，支持香港成為更璀璨的國際金融中心。

他表示，樂見戴志堅將在過渡期領導公司，指戴是集團內「最有經驗和我最信任的同事之一」。他表示，自己明年將繼續給予戴志堅及港交所最大的支持。

今年5月，港交所宣布李小加將於明年10月屆滿後離任。當時李小加指「不會回家玩兒弄孫」，對於參選特首、任職澳門交易所等傳言，他均以玩笑避過，僅指下一步暫未有計劃。此外，有記者問及董事會為何未有提出續約，港交所主席史美倫僅回應指，當時尚未進入續約程序，但知悉李小加已作出決定，亦尊重其決定。

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