隨着樓價回升及家庭收入放緩，上半年市民的置業負擔能力再進一步趨緊。金管局發表報告指，今年第二季的樓價與收入比率上升至18.8，即港人在不消費的情况下，需時近19年才能成功置業，繼續高於1997年的高峰（需時14.6年）；另外上半年的收入槓桿比率亦升至86.6%，遠高於其長期平均值。

報告又指，由於住宅租金有所回落，買租價差於今年上半年有所上升，同時住宅租金回報率於7月回落至1.8%至2.4%的低位。金管局稱，主要由於近月的香港銀行同業拆息（HIBOR）有所下跌，新造按揭的平均利率於7月下降至約1.8%的低位。儘管多家銀行曾收緊新造按揭優惠及削減現金回贈，但由於按揭市場競爭激烈，部分銀行在8月底已再次提供現金回贈。

金管局指出，雖然疫情及經濟衰退加劇為樓市帶來下行風險，但當局自2009年以來推行的宏觀審慎監管措施，有助鞏固銀行抵禦物業市場衝擊的能力。報告指，新造按揭的供款與收入比率於1月至7月期間維持在大約36%的低位，而7月的新造平均按揭成數為58%，仍低於採取相關措施之前64%的比率。

記者：溫藹紅

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