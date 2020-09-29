港匯自4月份轉強，並多次觸及強方兌換保證7.75。金管局發布《貨幣與金融穩定情況半年度報告》指，港元需求強勁，加上港元與美元利率之間的正息差刺激套息交易活動，港匯於今年4月21日至4月27日期間，合共觸發6次強方兌換保證；其後受股票相關需求，包括新股集資活動、滬港通及深港通下的南向資金流入，以及股息派發所支持，港元匯率維持偏強於接近7.75水平，強方兌換保證再於6月4日至9月22日期間被觸發44次。

報告又指，於4月21日至9月22日期間，因強方兌換保證被觸發50次，金管局根據聯繫匯率制度，合共沽出1685億元；為增加市場流動性，金管局於4月底及5月初已逐步減少外匯基金票據發行量，合共達到200億元。由於強方兌換保證被觸發及外匯基金票據發行量減少，本港銀行系統總結餘由2月底的543億元，增加至9月24日的2425億元。

展望未來，金管局表示鑑於疫情、中美關係緊張以及地緣政治衝突所帶來的不明朗因素，資金流波動的風險仍然存在，然而香港具有龐大的外匯儲備以及穩健的銀行體系，有能力承受資金流波動的壓力，不致影響本港的金融穩定，又稱聯繫匯率制度已多次展現其抵禦衝擊的能力，強調「聯繫匯率制度仍然是最合適的貨幣制度」，認為「不需要也無意改變這個行之有效的制度」。

記者：溫藹紅

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