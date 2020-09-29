《彭博》引述知情人士稱，國務院和國務院金融穩定發展委員會正在評估恒大集團（3333）債務問題可能導致的交叉領域金融風險。

知情人士稱，監管部門也在考慮一些選項來限制風險，例如引入國有企業持股恒大集團，或是批准恒大汽車（0708）擬議中的A股上市計劃等。國務院新聞辦公室與恒大均未予以置評。

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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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