恒大（3333）公布，公司近日司與持有恒大地產總額1300億人民幣（下同）的戰略投資者進行商談，已於今日與持有恒大地產總額863億元的戰略投資者簽訂補充協議。補充協議明確戰略投資 者已同意不要求進行回購並繼續持有恒大地產權益，且在恒大地產的股權比例保持不變。

恒大指，已與持有恒大地產總額155億元的戰略投資者商談完畢，該等戰略投資者正在辦理審批手續。另集團指，目前正與剩餘持有恒大地產總額282億元的戰略投資者進行商談。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

香港快運11月推1.5小時 UOFlycation環港遊

疫情重創 世銀料東亞及太平洋未來20年逾3800萬人陷貧窮

嘉泓物流明起招股 入場費2878元

港交所：李小加明年1月1日起轉任高級顧問 戴志堅出任代理CEO

螞蟻銀行：AlipayHK開戶服務已進入沙盒試驗 冀年底前推中小企服務

證監會：光大證券香港違規質押客戶證券 罰款250萬元