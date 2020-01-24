國泰（0293）旗下廉航香港快運宣布，將於11月推出UOFlycation 環港遊，每次航程1.5小時，將可讓旅客俯瞰香港美景，以及親身體驗香港快運一系列保障旅客安全與健康的預防措施。

香港快運將於11月1日（星期日）、11月7日（星期六）及11月8日（星期日）每日安排一班UOFlycation，飛行時間由下午2時30分至下午4時，票價未有公布。香港快運指，將於稍後公布更多有關詳情。

香港快運又指，將會向每一位UOFlycation旅客派送內含多份來自各航點城市特色精品的禮品包；亦會安排遊戲予旅客，一邊欣賞香港美景，一邊共度歡樂時刻。

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