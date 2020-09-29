疫情重創 世銀料東亞及太平洋未來20年逾3800萬人陷貧窮

世界銀行警告，東亞及太平洋地區將在未來20年首次出現貧窮人口急增的情況，主要因受新冠肺炎疫情所影響，預計今年該地區新增多達3800萬人陷入貧窮。

世銀指，若東亞地區等政府未能迅速採取行動，開放經濟並增加社會安全網，疫情、限制措施的經濟影響及全球衰退給該地區帶來「三重衝擊」。

世銀表示，根據過去經驗和最新GDP預測，區內一天收入5.5美元以下的貧窮人口，今年料將增加3800萬人，是20年來首次攀升；其中3300萬人本有機會脫離貧窮，但因疫情而繼續列為貧窮，另有500萬人被推回貧窮之列。

世界銀行預計，東亞和太平洋地區經濟今年增長預期為0.9%，為1967年以來最低水平。該行又預計，中國經濟今年增長2%。

不過，世銀預計，亞太地區2021年的前景更為光明，預計中國將增長7.9%。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

港交所：李小加明年1月1日起轉任高級顧問 戴志堅出任代理CEO

螞蟻銀行：AlipayHK開戶服務已進入沙盒試驗 冀年底前推中小企服務

證監會：光大證券香港違規質押客戶證券 罰款250萬元

平安壹賬通銀行開業 首推虛銀中小企賬戶

【專欄】薛偉傑：中國半導體行業難演「彎道超車」

恒指尾段跌幅加大 收市跌200點 匯控跌2.6% 四大內銀全破底

HKTVmall推簡易版應用程式吸長者客 新下載用戶享150元購物券

【專欄】具中國特色的Blockchain