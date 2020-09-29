嘉泓物流（2130）明起招股，招股價介乎2.45元至2.85元，每手1000股，入場費2878.72元。公司全球發行5370萬股，最多集資1.53億元。招股期至10月7日止，擬10月15日掛牌。

嘉泓物流為B2B物流服務商，主營奢侈品及葡萄酒空運代理、配送及物流服務。路演資料顯示，公司奢侈品部分的兩大客戶分別為法國奢侈品牌開雲（KERING）、英資精品百貨公司連卡佛（LaneCrawford），與公司分別有9年及17年的合作關係。其他客戶包括Balenciaga、GUCCI、alexanderwang等。

資料顯示，公司於全球有36個配送中心，其中香港佔30個，此外於內地、台灣、意大利及瑞士均有1個中心。管理層指出，公司已投資於上海建立半自動配送中心，主要目標為服務開雲集團，地面面積逾9萬平方英呎。

嘉泓物流首席財務總監兼公司秘書曾昭浩表示，疫情下B2C需求日益強勁，公司亦計劃發展此業務。他解釋，以往高端時尚品牌的B2C業務較不成熟，主要因高端消費者普遍傾向於實體店消費、享受高質服務，但疫情之下，高端消費者習慣亦發生轉變。他表示，公司及客戶亦計劃合作開發線上銷售平台，屆時公司將負責配送工作。

嘉泓物流行政總裁顏添榮表示，雖然全球零售業受到疫情打擊，但內地為經濟復蘇最強勁的地區之一，且內地客對高端奢侈品具有需求，相信公司可因此受惠。他又補充指，內地客雖然來港減少，但公司未來計劃發展B2C網購平台以填補這一空缺，例如於法國空運到港的葡萄酒，便可跨境銷售予內地客人。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

港交所：李小加明年1月1日起轉任高級顧問 戴志堅出任代理CEO

螞蟻銀行：AlipayHK開戶服務已進入沙盒試驗 冀年底前推中小企服務

證監會：光大證券香港違規質押客戶證券 罰款250萬元

平安壹賬通銀行開業 首推虛銀中小企賬戶

【專欄】薛偉傑：中國半導體行業難演「彎道超車」

恒指尾段跌幅加大 收市跌200點 匯控跌2.6% 四大內銀全破底

HKTVmall推簡易版應用程式吸長者客 新下載用戶享150元購物券

【專欄】具中國特色的Blockchain