港交所（0388）公布，原定於明年10月卸任的港交所行政總裁李小加有意提早離任，由明年1月1日起轉任高級顧問，由現任聯席總裁及首席營運總監戴志堅出任代理行政總裁。港交所表示，李小加將擔任高級顧問為期六個月，繼續提供指導並確保過渡安排順利進行。

港交所表示，戴志堅在出任代理行政總裁期間，會繼續兼任聯席總裁及首席營運總監職務。集團董事會則稱，感謝李小加過去11年的傑出貢獻及出色領導，並指在其出任行政總裁期間，港交所由地區交易所成功轉型成為全球領先的金融基礎設施集團之一。

根據港交所此前公告，集團主席史美倫將連同阿博巴格瑞、洪丕正及席伯倫三名董事組成遴選委員會，展開物色新任集團行政總裁的程序。集團表示，相關工作進展良好，將會於適當時候作出公布。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

螞蟻銀行：AlipayHK開戶服務已進入沙盒試驗 冀年底前推中小企服務

證監會：光大證券香港違規質押客戶證券 罰款250萬元

平安壹賬通銀行開業 首推虛銀中小企賬戶

【專欄】薛偉傑：中國半導體行業難演「彎道超車」

恒指尾段跌幅加大 收市跌200點 匯控跌2.6% 四大內銀全破底

HKTVmall推簡易版應用程式吸長者客 新下載用戶享150元購物券

【專欄】具中國特色的Blockchain