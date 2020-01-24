螞蟻銀行香港昨日正式開業，除了推出2.5厘活期存款服務外，並已預告將會與本地電子錢包AlipayHK及阿里巴巴（9988）合作。螞蟻銀行行政總裁王瀾表示，AlipayHK的銀行開戶服務現已進入沙盒試驗（Sandbox），並預計將於今年底前推出市場，屆時逾200萬個AlipayHK用戶均可透過其電子錢包程式內的小程式，開設螞蟻銀行戶口。

他又指出，該行未來將提供中小企貿易融資服務，目前正研究以阿里巴巴（9988）生態圈內的電商，作為該行首階段中小企用戶試點，估計初步將先邀請當中數十間香港中小企參與，冀於今年底前推出相關服務。至於會否推出個人貸款，他稱現階段貸款服務將會先集中在中小企客戶。

螞蟻銀行現時推出「存款寶」活期儲蓄存款服務，當中首2萬元或以下存款可獲年利率2.5厘，2萬元以上至50萬元存款則為1厘。他表示，該行試業時已有約500名員工客戶參與，而正式開業一天客戶反應勝預期，開戶時間平均為3至5分鐘，不過他指，該行未來不會單以高息吸客，强調將會先着重於建立良好的客戶體驗，並且會集中以阿里巴巴生態圈作為基礎，再逐步擴展有關服務。

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