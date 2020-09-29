平安壹賬通銀行今日正式開業，為首間正式提供中小企銀行服務的虛擬銀行，唯目前限貿易通的客戶可以申請。平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，香港貿易進出口中小企佔整體中小企三分之一，通過與貿易通的合作，可向客戶提供無感體驗的開戶流程。該行亦正與其他行業企業商討夥伴合作，隨着該行發展，向其他行業客戶推出。

平安壹賬通銀行推出中小企分期貸款產品，客戶可免交文件，由申請至放款承諾在5日，提早還款不設手續費，並已預先批核200萬元，6、12和24個月的實際年利率為8至12厘。馮鈺龍表示，客戶平均的年利率為個位數，實際視乎客戶風險而定。該行在6月底試業，馮鈺龍指上客量與計劃相符，惟未有透露實際數字。試業期間中小企客戶貸款額平均為170萬元，貸款年期為18至24個月。此外，該行計劃在下個月推出九成擔保貸款產品，利率會再降低。

香港經濟受疫情打擊，表示設計產品時已有考慮不同的經濟周期，透過與貿易通合作的風險控制平台，透過數據分析中小企在經濟周期的承受能力和資產質素變化，因此貸款審批上不會有太大的改變。

至於貸款需求問題，馮鈺龍指，本港上半年進口和出口額按年下跌只有高單倍數至逾10%，並非對行業有太大的影響，而疫情下企業需要貸款增加渡過疫情時間，過去中小企因為文件不齊或借貸額太小，不容易取得銀行貸款，中小企的借貸缺口有數以千億元。

至於存息，該行中小企客戶首200萬活期存款為0.5厘，個人銀行首100萬活期存款的年利率為1厘，馮鈺龍認為兩者利息成本並非特別高，滿意目前的息率結構。開戶優惠方面，個人客戶10月底前在該行開立儲蓄賬戶，可獲288元現金回贈。

記者：歐陽偉昉

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