華為被美國封殺的事件，令內地官方及商界驚覺，沒有半導體行業的支撐，很多高新科技產業其實都是岌岌可危。因此，近期官方和商界都有大量資金投入半導體行業的各個環節，包括：晶片製造、晶片設計、半導體設備製造等。

然而，在一片「大幹快上」、「彎道超車」、「利用社會主義制度的優勢集中力量辦大事」的呼聲當中，卻也令人隱隱聯想到「大躍進」時期那種盲目自信和違反科學的作風，難掩不祥之感。

自從美國在5月15日對華為的制裁「一劍封喉」，令到其供應鏈只要使用了任何比例的美國軟硬件技術，即受到美國的出口管制之後，這幾個月來，內地網上居然充斥着很多語不驚人誓不休的文章和視頻。

大體上，這些文章和視頻都是說華為或者內地的官方研究機構研發出什麼「黑科技」，可以繞過美國的制裁，或者革命性地超越現有的半導體科技，實現後來居上。而這些「黑科技」，由石墨烯晶片、量子電腦到「雲手機」都有。於是，在一夜之間，美國公司的晶片全變成廢物，荷蘭ASML的光刻機變成廢鐵，美國的禁令變成一紙空文，特朗普政府反過來哀求中國等等。

實打實幹 難抄捷徑

坦白說，以現時內地的教育普及程度，實在不應該出現這種一味「打嘴炮」、有如義和團式「神功護體」的文章和視頻。但現實卻是，幾乎每星期都有。

筆者認為，出現這個現象，是因為不少內地人主觀地以為，內地在半導體行業，也可以重複互聯網行業那種「彎道超車」。

在這裏，首先要指出內地互聯網行業的所謂「彎道超車」，很大程度是基於市場保護和網絡審查機制、內地人口眾多，再加上一些財技，不惜提供補貼等等來形成。

若單單比較技術，阿里（9988）、騰訊（0700）、百度、滴滴，是否真的優勝過Google、Amazon、Uber等，是頗有疑問。至低限度，是不能純粹比較內地用戶人數和美國用戶人數，來判斷高下。

至於半導體行業，其實不少行內人都已指出，這是實打實幹的行業，很難抄捷徑、「走精面」或者單靠財技，就能夠成功。舉例說，互聯網行業可以出現大學畢業不久即創業的個案，但在晶片設計和製造行業，基本上沒有可能。

薪資待遇遠遜互聯網行業

內地人才留存率極低

尤其是晶片製造，涉及的技術難度大、壁壘高、周期長，要想有所建樹，既需要具備專業基礎理論，也需要時間浸淫。有說一名晶片製造相關專業的碩士生，若要成為獨當一面的技術專才，至少需要有量產7至8代晶片的錘煉，歷時10至15年。

這麼長周期的培養模式，加上內地社會普遍存在的急功近利心態，導致半導體行業以往不被重視、薪酬偏低，人才存量極少。

根據內地媒體引述的數據，去年騰訊員工的平均年薪是84萬元人民幣，而中芯國際（0981）員工的平均年薪卻只是28萬元。

內地半導體從業員的薪資待遇遠不及互聯網和軟件行業，令到優秀大學畢業生投身半導體行業的意願很低。

根據內地媒體引述《中國集成電路產業人才白皮書（2018-2019年版）》的數據，2018年內地高校畢業生達820萬人，其中集成電路相關專業的畢業生大約為19.9萬人。

但是，卻只有3.8萬集成電路相關專業的畢業生進入該行業，即人才留存率只是19%。大批集成電路相關專業的畢業生學非所用、用非所學，轉投其他行業，可想而知多麼浪費。

中短期仍需倚靠台籍骨幹

沒有人才就談不上自研技術。坦白說，內地的半導體行業能夠發展到現時這個水平，還得多謝一批台籍人才。

當年，中芯國際就是由張汝京等400多名具有留美工作經驗的台籍人才成立的。而上任不足300日就將製程由28nm提升至14nm的中芯國際現任聯席CEO梁孟松，也是台灣人。

雖然張汝京當年帶來的400多人相信大部分早已離開，但現時至少仍有3000多名台籍半導體人才在內地工作，擔任高級管理、技術研發、導入新製程等關鍵職位。最近，內地的半導體企業又以加薪1倍至1.5倍，再向台積電挖角100多人。

坦白說，內地半導體行業的眾多問題，長期要靠本土人才成熟，才有望解決。別忘記，華為海思的「麒麟」晶片也用了十多年，才能夠追近高通的水平。

至於中短期內，仍然相當倚賴一批台籍人才作為骨幹，尤其是在晶圓製造方面。現時最迫切的，其實應該是和緩兩岸關係，避免在美國拉攏之下，台灣完全倒向美國一方。

試問今日派10多架戰機飛過海峽中距線，明日又試射10枚東風導彈，對內地現時的處境有什麼好處？這些被台籍的半導體人才看在眼裏，又有什麼感想？

[薛偉傑 科技觀潮]