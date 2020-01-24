北水暫停，恒指尾段跌幅加大，最多跌219點，收市跌200點或0.85%，報23275點，成交金額858億元，較上日減少7.99%；國指跌101點或1.09%，報9281點。恒生科技指數收報6977點，跌0.02%。

藍籌13隻升，37隻下跌。恒安（1044）升2.08%，收報56.45元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌4.22%，收報2.27元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）升0.76%，收報265.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻8點；匯控（0005）跌2.6%，收報30元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低45點。

4新股上市，包括寶尊電商（9991）定價82.9元，收市報84元，升1.3%、東軟教育（9616）定價6.22元，收市報6.22元，無升跌、中通快遞（2057）定價218元，收市報238元，升9.1%、天任集團（1429）定價0.350元，收市報1元，升185%。

內銀偏弱，四大藍籌內銀午後全破底，午後加入破低的是交行（3328）以52周低3.66元收市，跌4.19%；另外3隻內銀，建行（0939）見52周低4.97元，收報5.01元，跌1.18%；工行（1398）見52周低3.96元，收報3.99元，跌1.48%；中行（3988）見52周低2.38元，收報2.39元，跌1.65%。

午後加入破底的藍籌還有中信股份（0267）見52周低5.57元，收報5.61元，跌1.41%。中海外（0688）則於今早見52周低19.02元，收報19.14元，跌1.24%。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

HKTVmall推簡易版應用程式吸長者客 新下載用戶享150元購物券

【專欄】具中國特色的Blockchain

太古擬與Green Monday在航空及零售領域合作

滬深兩市終止三連跌 上證收升6點

國泰工會明天登報 冀參與公司重組討論

【有片：選股王】普拉達業務表現反彈 不妨區間炒波幅

【有片：埋身擊】醫療設備股或反彈 投資者可低吼

新世界百貨全年轉虧 蝕4.8億