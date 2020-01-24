HKTVmall推簡易版應用程式吸長者客 新下載用戶享150元購物券

香港電視（1137）旗下HKTVmall宣布，進一步推展其簡易版應用程式，同時以O2O門市配合提早營業時間及教學專員，鼓勵長者學習網購並註冊HKTVmall長者會享受$150的專屬優惠，減少長者於疫情期間頻繁出外購買日用品及提取重物的需要。

HKTVmall簡易版為長者而設，擁有3大特色，包括清晰介面，特大圖片及字體；支援語音，搜尋產品；不設付款功能，用戶可透過連結HKTVmall主應用程式，由家人或可靠人士代為結帳。

此外，HKTVmall於「保就業」計劃所得的津貼，除了將部份款項發放予前線員工作全勤津貼同時增聘人手外，亦會撥出當中約2000萬元，透過HKTVmall簡易版為長者提供150元的購物優惠，額滿即止。

HKTVmall指，10月6日 (下星期二) 起，長者可攜同長者咭及其智能電話，於早上10時到HKTVmall指定的O2O門市拿取籌號，於星期一至五上午10時30分至下午4時30分的指定時段到門市，由專人提供協助；成功下載並登入應用程式後，會取得3張50元的優惠券，第一張可即時於門市內購買產品，第二及第三張50元優惠券將於指定日期內，透過HKTVmall簡易版應用程式選購任何產品，並無最低消費門檻都會享有免運費安排。

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