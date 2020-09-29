Blockchain於世界浪潮中象徵着去中央化（Decentralisation），意味逐步架空中央機構，對中國政府而言，當然是個危機。日前中國的BSN（區塊鏈服務網路）公布啟用「開放聯盟鏈」，或可修補這個缺口。

Blockchain技術貴乎民間有十足的加密技術，從此便不須仰賴中央機構協調帳款來往，而帳目一律公開於網上，願景發展下去，是政府亦須將帳目公諸於世而不能修改，西方民間將Blockchain視為新一波的民主化。

當然中國政府不會容許這股浪潮自行發酵，早於去年起便密密研究BSN，由國家信息中心、中移動集團、銀聯、北京紅棗科技等共同發起，放眼全球，旨在建立龐大網絡，將其他與Blockchain相關的服務打通，並確保符合國內規矩。7月時BSN官方曾公布，六間公司的公共鏈（public chain）會與BSN融合，其中有全球第二大的虛擬貨幣以太坊（Ethereum）。

無獨有偶，上月人民網公布北京政府設立了「目錄區塊鏈」系統，與華為合作，用在打破政府各部門的藩籬，直接分享資料，以便迅速處理民生事項，包括分析病人就診資料、社區水電煤數據等，「系統的身影無處不在」，「構建新型社會治理體系」。

Blockchain被視為改革世界的新鑰匙，從政府或銀行裏分散權力。中國網民懂得巧用這條鑰匙，如兩年前有關假疫苗的文章《疫苗之王》，便是靠放上以太幣Blockchain而得以流傳。在此之前，同年北京大學性侵案發生，有人將內幕放上同樣地方，其時台灣傳媒引述瑞典區塊鏈技術公司高層指，「只要乙太坊散布全球的節點不死，這則訊息可望永遠存在。」乙太坊，就是上述有份參與BSN的以太坊另一譯名。

不少學者將今場大瘟疫定為民主國家與極權政體之戰，除了指出相對自由的國家明顯比中國按捺不住病毒爆發外，更警剔說不少國家藉健康為由收集民間資料，使政府權力增大。如此環境，彷彿為中國政府推廣Blockchain提供了土壤，至少向國內推行是得盡民心。尤其每當世界動蕩時，人人信心不穩，更想倚靠權力，偷得一時安心。被視為開放自由的工具，換了用法，卻可得到相反的結果。

賈文清

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