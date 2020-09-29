太古股份A（0019）宣佈，參與Green Monday Holdings (下稱Green Monday」) 最新一輪7000萬美元融資，作為其中一個領投投資者，另一領投投資者則為TPG 旗下的睿思基金（The Rise Fund）。太古表示，期待與Green Monday集團創辦人兼行政總裁楊大偉及其團隊，在太古旗下業務集團展開各項合作項目。

太古企業發展董事岑明彥表示，集團旗下的國泰航空（0293）早已在航膳中引入Green Monday的『OmniPork 新豬肉』，他們期待繼續與Green Monday合作，共同研發出更多迎合旅客口味的新菜式。太古在香港和中國內地擁有包括購物商場、酒店和餐飲業務的網絡，關聯的供應鏈業務遍佈全國，因此他們亦就零售方面的合作進行磋商。太古的目標是與 Green Monday攜手實現共同願景，協力構建一個更可持續發展的世界。

岑明彥還稱：「肉類供應鏈不符合可持續發展的原則，而現時全球畜牧業的作業模式對環境造成嚴重損害。在未來十年間，糧食供應將是在食水供應和氣候變化以外， 社會迫切需要解決的重要問題。」 。

Green Monday今輪融資是目前亞洲植物性食品行業規模最大的融資，獲得包括CPT資本、富瑞集團、信和集團的黃氏家族信託基金、著名導演詹士金馬倫以及知名歌手王力宏等。

Green Monday的總部位於香港，營運食物科研公司OmiFoods及植物飲食生活平台Green Common。OmniFoods研發替代蛋白食品，包括「OmniPork 新豬肉」、「OmniPork Luncheon新餐肉」、「OmniPork Strips新肉絲」及「OmniEat新膳食」； Green Common則是一個集零售、分銷及餐飲於一身的全方位植物性食品平台。

記者：陳偉燊

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