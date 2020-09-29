內地三大指數做好，上證及深成指終止三日連跌走勢。上證綜指高開高走，早段曾高見3242點，最多升25點，午後升幅一度收窄，全日收報3224點，上升6點或0.21%，成交額2073億元(人民幣．下同)。

深證成指高開，早段升幅曾收窄得37點，其後維持升勢，午後曾高見12966點，最多升205點，全日收報12900點，升139點或1.1%，成交額3376億元。兩市成交額合共5449億元。

創業板指數愈升愈有，曾高見2579點，全日收報2563點，升42點或1.67%，成交額1625億元。

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

國泰工會明天登報 冀參與公司重組討論

【有片：選股王】普拉達業務表現反彈 不妨區間炒波幅

【有片：埋身擊】醫療設備股或反彈 投資者可低吼

新世界百貨全年轉虧 蝕4.8億

恒指半日跌57點 多隻內銀破底 新股全升 天任升1.9倍

Google將強制開發商使用其付付費系統並收取30%抽成

蘋果3間代工廠擬未來五年在印度投資70億產iPhone

滬深兩市半日高收 上證升16點