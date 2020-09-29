滬深兩市終止三連跌 上證收升6點
文章日期：2020年9月29日 15:15
內地三大指數做好，上證及深成指終止三日連跌走勢。上證綜指高開高走，早段曾高見3242點，最多升25點，午後升幅一度收窄，全日收報3224點，上升6點或0.21%，成交額2073億元(人民幣．下同)。
深證成指高開，早段升幅曾收窄得37點，其後維持升勢，午後曾高見12966點，最多升205點，全日收報12900點，升139點或1.1%，成交額3376億元。兩市成交額合共5449億元。
創業板指數愈升愈有，曾高見2579點，全日收報2563點，升42點或1.67%，成交額1625億元。
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