《路透》引述國泰（0293）工會表示，國泰的機師正努力爭取參與到國泰的重組談判當中，並將刊登報紙廣告以爭取公眾支持。

國泰本月將不會申請第二輪保就業計劃，意味有可能進行裁員。空勤人員協會（HKAOA）香港總幹事Chris Beebe表示，如果航空公司進行一些可能會影響到機師未來的決定，工會希望能確保會參與到有關的討論當中。不過，Chris Beebe拒絕評論機師是否會在臨時減薪或無薪假計劃等方面作更大讓步。他指，已經有許多國泰機師參與了公司的自願無薪假計劃。Chris Beebe又指，工會將在明天的《南華早報》刊登廣告，以爭取能參與國泰將在第四季宣布的未來重組計劃，並展開談判。該廣告將重點介紹由空勤人員協會委託進行的研究，其中大多數受訪者表示，他們認為工會的2200名成員對於香港的全球聲譽至關重要。

國泰未回應有關事宜。報道又引述幾名國泰員工表示，已為失業做好準備。

記者：陳子凌

「提早退休財務自由計劃」網上課程系列

經過一年多的社會活動，疫情爆發，以及全球失業率飆升、零息壓力等，不投資才是最大的風險 ! 此課程教大家可以輕鬆地把握全球機會，透過掌握短中長期債劵投資策略，從宏觀至微觀，預計重要事件的風險，助你從中得到穩定收益！

講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

其他報道

新世界百貨全年轉虧 蝕4.8億

恒指半日跌57點 多隻內銀破底 新股全升 天任升1.9倍

Google將強制開發商使用其付付費系統並收取30%抽成

蘋果3間代工廠擬未來五年在印度投資70億產iPhone

滬深兩市半日高收 上證升16點

一個月HIBOR終止4連跌 回升0.41點子

傳匯控低價售法國業務 匯控現跌近2%

LVMH就退出收購交易對Tiffany提反訴 批其疫情期間管理不善