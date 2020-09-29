國泰工會明天登報 冀參與公司重組討論
文章日期：2020年9月29日 13:16
《路透》引述國泰（0293）工會表示，國泰的機師正努力爭取參與到國泰的重組談判當中，並將刊登報紙廣告以爭取公眾支持。
國泰本月將不會申請第二輪保就業計劃，意味有可能進行裁員。空勤人員協會（HKAOA）香港總幹事Chris Beebe表示，如果航空公司進行一些可能會影響到機師未來的決定，工會希望能確保會參與到有關的討論當中。不過，Chris Beebe拒絕評論機師是否會在臨時減薪或無薪假計劃等方面作更大讓步。他指，已經有許多國泰機師參與了公司的自願無薪假計劃。Chris Beebe又指，工會將在明天的《南華早報》刊登廣告，以爭取能參與國泰將在第四季宣布的未來重組計劃，並展開談判。該廣告將重點介紹由空勤人員協會委託進行的研究，其中大多數受訪者表示，他們認為工會的2200名成員對於香港的全球聲譽至關重要。
國泰未回應有關事宜。報道又引述幾名國泰員工表示，已為失業做好準備。
記者：陳子凌
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