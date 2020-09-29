港股今早先升後回，恒指高開後最多升125點，高見23601點回落，半日曾倒跌逾百點，半日收報23418點，跌57點或0.25%；國指跌0.43%。大市半日成交458億元。

科技股上升，恒指科技指數升0.73%。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）升近2%，匯控（0005）回吐近2%。內房股受壓，恒大（3333）跌4%；內銀股下滑，招行（3968）跌4%。本地股沽壓較大，長實（1113）、恒生（0011）、電能（0006）跌1%、2%。教育受壓，昨天急升的天立教育（1773）急跌超過一成半。不過，出口股做好，創科（0669）、申洲（2313）升逾1%。物管、光伏股做好。消費股向好，李寧（2331）、聯想（0992）、海底撈（6862）升近2%。普拉達（1913）今早回吐，可以留意。

普拉達管理層早前表示，旗下品牌在中國的門店恢復以來，銷售表現強勁，產品銷量已遠超去年全年。黃金周的長假亦有望刺激奢侈品消費。花旗報告，7月份普拉達零售業務扭虧為盈，預期第四季銷售增長強勁，公司下半年EBIT可急劇反彈，上調目標價34元。普拉達股價上月升至34元後調整，回落至30元有承接，短線有望在30至34元上落，可以區間內炒波幅。

劉思明

投資版副主編