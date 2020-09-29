新世界百貨（0825）公布，截至6月底止全年業績轉盈為虧，虧損4.84億元，每股虧損0.29元，不派末期股息。去年同期純利3266.3萬元。

期內，收入按年減少36.55%至22.33億元。2020年度經營虧損1.98億元，而上年度的年度經營利潤2.05億元。年度同店銷售下跌26.6%，較去年度下跌9.5%的跌幅擴大。

新世界百貨半日收報1.24元，升1.64%。

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