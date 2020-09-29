假期前北水暫停，大市亦窄幅波動，昨日推升大市的匯控（0005）擬低價售法國業務，股價回吐。大市悶局，多隻藍籌見52周低，包括多隻內銀，相反，新股表現強勁，全數向上。

恒指今早高開108點後最多升125點，低位跌118點，半日跌57點或0.25%，報23418點，成交金額458億元，略低於昨日半日的494億元成交金額；國指跌40點或0.43%，報9342點。恒生科技指數收報7029點，升0.73%。

藍籌17隻升，33隻下跌。阿里巴巴（9988）升1.9%，收報268.4元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌4.22%，收報2.27元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）升1.78%，收報515元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；匯控跌1.79%，收報30.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。

多隻藍籌見52周低。包括中海外（0688）見52周低19.02元，收報19.08元，跌1.55%；建行（0939）見52周低4.97元，收報5元，跌1.38%；工行（1398）見52周低3.98元，收報4元，跌1.23%；中行（3988）見52周低2.39元，收報2.4元，跌1.23%。

4新股上市，包括寶尊電商（9991）定價82.9元，半日收報83.95元，升1.2%、東軟教育（9616）定價6.22元，半日收報6.81元，升9.4%、中通快遞（2057）定價218元，半日收報238.8元，升9.5%、天任集團（1429）定價0.350元，半日收報1.02元，升191.4%。

恒生科技指數成份股18隻升，10隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報28.25元，升5.02%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報35.55元，跌3.27%。

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