Google將強制開發商使用其付費系統並收取30%抽成
文章日期：2020年9月29日 11:59
Google公布，為確保網路交易安全，針對應用程式的App內購(In-App Purchase)功能，所有開發商必須強制使用Google Play付費系統。Google指，未來會嚴格執行此機制，不得使用外部付款方式，以保障消費者權益。
雖然Google一直呼籲開發商使用Google Play付費機制，惟未如蘋果嚴格執行。外媒CNBC報道，目前包括Netflix和Spotify等應用程式，都鼓勵使用者透過自家網站付款，從而繞過Google Play強制徵收的30%抽成。
Google透露，目前仍有不到3%的開發商未遵守規定，公司會給予1年的寬限期，讓開發商在明年9月30日前完成更新，並將應用程式與Google Play收費系統連結。
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