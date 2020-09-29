《路透》引述消息人士報道，蘋果公司3間主要代工廠商鴻海集團旗下富士康、緯創及和碩，計劃參與印度政府一項規模66.5億美元(約518.7億港元)的生產相關激勵計劃，未來5年合共在印度投資9億美元(約70.2億港元)生產iPhone，以幫助印度轉型為出口工業中心。

消息人士稱，富士康已申請投資約5.42億美元(約42.06億港元)，緯創及和碩則分別承諾投資逾13億港元和12億港元。雖然未知悉是次具體投資內容，但預計大部分將集中生產iPhone。

消息人士又稱，該計劃預計可創造1萬個就業機會。

富智康（2038）現報1.08元，升2.86%。蘋果概念股今早普遍靠穩，瑞聲（2018）現報41.65元，升1.46%；高偉（1415）報3.42元，升1.18%；鴻騰（6088）報2.98元，升0.68%；通達（0698）報0.42元，升1.21%

其他手機設備相關股方面，比亞迪電子（0285）報35.55元，跌3.27%；丘鈦（1478）報8.27元，跌1.66%；舜宇（2382）現報117.8元，跌0.68%；信利（0732）報0.86元，則升1.18%。

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