內地股市半日高收。滬指高開高走，半日最高見3242點，收報3234點，升16點或0.52%，成交額1221億元人民幣（下同）。

深證成指反覆向上，高位見12946點，收報12912點，升151點或1.19%，成交額2041億元，兩市合共成交額3262億元。

創板指窄幅向上，高位見2565點，收報2559點，升37點或1.5%。

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講題：債劵 (Bonds) 投資及風險評估

日期：2020年9月30日(星期三)

時間：晚上7:00至8:00 (HKT)

講者：龐寶林

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/65045.htm

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