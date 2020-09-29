滬深兩市半日高收 上證升16點
文章日期：2020年9月29日 11:40
內地股市半日高收。滬指高開高走，半日最高見3242點，收報3234點，升16點或0.52%，成交額1221億元人民幣（下同）。
深證成指反覆向上，高位見12946點，收報12912點，升151點或1.19%，成交額2041億元，兩市合共成交額3262億元。
創板指窄幅向上，高位見2565點，收報2559點，升37點或1.5%。
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