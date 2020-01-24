與樓按相關的一個月HIBOR終止4連跌，港元1個月期HIBOR升0.41點子至0.48054%。

港元現報7.7501元無升跌，曾貶值最多2點子，報7.7503元，亦曾升值最多2點子，報7.7499元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升4.28點子至0.0922%；1星期HIBOR跌7.49點子至0.17393%；2星期HIBOR跌4.2點子至0.33232%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.84點子至0.61125%；6個月期HIBOR跌0.21點子至0.74524%；12個月期HIBOR跌0.04點子至0.92369%。

美元指數現報94.217貶值0.061或0.06%。

美元1個月期LIBOR報0.14613%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.3344%，終止連續4日收窄，利差是2020年9月25日後最高，當日差距為0.3507%。

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