LVMH就退出收購交易對Tiffany提反訴 批其疫情期間管理不善
文章日期：2020年9月29日 11:12
全球最大奢侈品集團、LV母公司LVMH就與美國珠寶集團Tiffany的併購交易再有新進展。LVMH就交易告吹一事提告Tiffany，指其業務在新冠疫情期間受到嚴重損害，因此兩家公司的收購協議無效。
LVMH周一在特拉華州衡平法院提起訴訟，就Tiffany本月對LVMH提起的訴訟進行反訴。LVMH在訴狀中稱，Tiffany在新冠疫情期間管理不善，其業務亦出現了實質性的不利變化，觸發了合併協議中一項允許買家退出的標準條款。Tiffany不予置評。
此前，LVMH公布，將退出對Tiffany價值162億美元(約1263.6億港元)的收購，Tiffany曾表示會為此起訴LVMH，試圖阻止交易告終。
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